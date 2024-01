¿Qué pasa con las deudas incumplidas que superan los 3 o 5 años?

La prescripción de deuda significa que “el acreedor de la deuda ya no podrá las deudas posteriormente”, es decir, el deudor ya no estará en la obligación de pagar lo que debe ni el acreedor podrá reclamar dicha deuda. Si supera cinco años, ya no se podrán embargar los bienes de manera jurídica. Sin embargo, la deuda no desaparece.

En ese sentido, la deuda no queda saldada y la prescripción de deudas permitirá que siga en el historial crediticio, afectándolo de forma negativa. A esto Finandina anota que “el tener deudas reportadas en centrales de riesgo limita el uso de productos financieros y hace que se corra un riesgo de embargo de la cuenta de ahorro”.

El peso negativo de este reporte lo afectará en los servicios financieros que pretenda solicitar. Por ejemplo, al momento de solicitar un crédito de libre inversión, este será denegado.