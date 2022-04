Aquí no debería haber dos regímenes compitiendo uno con otro: Asofondos

Con pensiones, fortalecimientos en subsidios, unificaciones y otros puntos por plantear, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, insistió en que se debe llevar a cabo un sistema de protección a la vejez en Colombia, más allá de ejecutar una reforma pensional.

El dirigente resaltó en uno de los puntos que en materia de contribución, se debe pensar en realizar un solo régimen pensional.

“Aquí en Colombia no debería haber dos regímenes compitiendo uno con otro, eso tenemos que ajustarlo. La discusión no debería ser entre un régimen público y uno privado, sino en un régimen viable, eficiente, y uno que no sea viable y eficiente que pueda ser administrado por entes públicos y privados”, afirmó Montenegro.