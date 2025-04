Luego de que la británica Shell anunciara esta semana que se encuentra vendiendo su participación en varios contratos petroleros en Colombia y que dejaría de ser socia de Ecopetrol en el negocio del gas en el país, los expertos en el tema reaccionaron muy preocupados, y todos coinciden en que esto afectará fuertemente el futuro del abastecimiento de gas natural, en un momento en el que las reservas de gas siguen disminuyendo, los proyectos en pozos gasíferos no son a inmediato plazo, y lo que es aún más inquietante y hasta frustrante para varios, en que el mismo Gobierno no permite que se firmen nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo.

Justamente con Shell ya son seis las empresas del sector que han decidido no invertir más en Colombia, ya que previamente lo hicieron BP, ConocoPhillips, OXY, Chevron y Exxon.

Hay que recordar que Shell duró seis años en la participación de proyectos costa afuera en Colombia, de la mano de la estatal Ecopetrol.

“Llevar el gas va a requerir un consenso en temas regulatorios y reducir las incertidumbres. Cada año de retraso en inversiones de petróleo y gas erosiona entre 10 % y 15 % el valor del proyecto”, aseguró la presidenta de Shell en Colombia, Liliana Gómez.

Específicamente, la compañía está vendiendo el 50 % que tiene de los bloques Fuerte Sur, Purple Angel y COL-5, todos ubicados en el sur del Caribe colombiano. El otro 50 % le pertenece a Ecopetrol.

Precisamente en estos bloques se dieron varios descubrimientos de gas natural hace varios años que le permitieron a Ecopetrol confirmar la existencia de una provincia gasífera ubicada en aguas profundas del Caribe colombiano.

Incluso, en mayo de 2017 el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que se trataba del mayor descubrimiento de gas natural en los últimos 28 años, desde los hallazgos de Cusiana y Cupiagua en 1989 en el Casanare.

Viene siendo una mala noticia

En diálogo con EL HERALDO, diferentes expertos, entre dirigentes gremiales y ex ministros de Minas y Energía señalaron que esto representa una mala noticia para el país, considerando que el futuro del gas natural, especialmente, está en riesgo total.

El ex ministro de Minas y Energía Tomás González aseguró que Shell es una de las grandes compañías de energía del mundo con el músculo financiero, la tecnología y la experiencia que necesita un proyecto como estos para salir adelante.

“El Offshore es el futuro del abastecimiento de gas en Colombia, como nos lo ha dicho el propio Gobierno, y con esto se suma a la salida de otras compañías del país en los últimos años. Habrá que esperar a saber quién y cuándo comprarían la participación de Shell en estos bloques para determinar mejor el impacto de esta decisión sobre el abastecimiento de gas del país”, señaló González.

Por su parte, el también ex ministro de Minas y Energía Juan Camilo Restrepo, sostuvo que esto viene siendo una mezcla de que los resultados mar afuera en el gas descubierto, está de muy difícil exploración y de muy difícil consecución.

“Este era uno de los programas insignia para garantizar el suministro de gas natural en Colombia, pero además, dan a entender que están insatisfechos por las políticas energéticas del Gobierno, y muy especialmente –como lo están otras petroleras que se han ido de Colombia– últimamente con la política de prohibir la exploración en nuestro país en yacimientos que requieren de estos procedimientos. Creo que es una mala noticia para Colombia y lleva una mala imagen a la comunidad petrolera internacional esta decisión de Shell”, expuso el ex ministro.

Hay incertidumbre

Los expertos aseguran que la incertidumbre incrementa.

El director de la fundación Xua Energy, Julio César Vera, sostuvo que generará cierta incertidumbre sobre la materialidad real de las reservas y su posible desarrollo futuro en materia costo-efectiva. Es decir, lograr explotar el gas existente a costos y precios eficientes para su acceso al mercado y que en el país existan los incentivos reales para su desarrollo.

“Se deberá hacer un seguimiento al respecto que permita determinar el interés por parte de otros operadores de invertir y posiblemente con una visión diferente y una menor carga operativa y corporativa lograr la explotación de dichos recursos”, detalló Vera.

Agregó que resulta preocupante para el país su competitividad y la futura seguridad y soberanía energética de Colombia.

“En especial en materia de gas, que compañías consideradas como las “mejores”, como lo es Shell, al igual que en años pasados ha sucedido con compañías como Exxon Mobil, Conoco, Chevron, Repsol, entre otras, estén saliendo del país, lo cual hace un llamado a que el Estado en su conjunto siga incentivando el desarrollo de actividades en el sector fundamentales para el desarrollo sostenible del país y como palanca de valor del proceso de coexistencia energética que venimos desarrollando en los actuales momentos”, precisó el experto a este medio.

El ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta enfatizó que, desde luego, ha contribuido y mucho, a este éxodo de las empresas petroleras el clima hostil en su entorno, así como la falta de seguridad jurídica y de confianza inversionista.

“Está influyendo la demora en la expedición de las licencias ambientales y las estrambóticas exigencias de las mismas que llevaron a Anadarco y a Ecopetrol a afirmar que la tardía y extemporánea licencia expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), tornaba inviable la ejecución del proyecto”, socializó Acosta.

Advirtió que Colombia no está jugando sola en la cancha. “Mientras Colombia ahuyenta la inversión y a los inversionistas, otros países de la región y, encabezados por Argentina, Brasil y el nuevo rico de la cuadra, Guyana, están incentivándolas y atrayéndolas. Ello explica en gran medida la caída del número de taladros activos el último año de un 34,3%, según Campetrol. Según su reporte “la cifra del primer mes de este año es la más baja desde el pico de producción en noviembre de 2022, con 155 taladros activos”, dijo.

Y agregó: “Y claro, mientras menos exploración, tendremos menos reservas probadas, las que vienen en declinación hace rato y con ellas viene cayendo la producción, circunstancia que llevó a Colombia a perder la autosuficiencia en gas natural desde el 1 de diciembre pasado, ya que desde entonces se vienen importando 40 MMPCD para cubrir la demanda esencial, lo que no ocurría hace 45 años”, expresó el ex ministro de Minas y Energía.

“Ojo con Petrobras”

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, expuso su preocupación por el futuro de Petrobras, que viene siendo operador del pozo gasífero Sirius.

“Cuidado Petrobras no vaya a encontrar las condiciones de entorno apropiadas para desarrollar el proyecto. Cuidado no se le va a expedir la licencia ambiental que requiere ese proyecto a tiempo, porque lo que está en juego son sus inversiones y Petrobras no se va a arriesgar, no lo hizo Shell. Las compañías no van a arriesgar sus inversiones cuando tienen un portafolio mundial al que le van a dar prioridad antes de Colombia”, recalcó la directiva de Naturgas.