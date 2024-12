El centro de estudios económicos Anif presentó su propuesta de incremento del salario mínimo para 2025, cuya discusión inicia formalmente este martes con la instalación de la subcomisión de productividad.

Para el centro de pensamiento, el alza del sueldo base debería ser de 6%, basado en proyecciones de inflación (5 %) y crecimiento de productividad (0,78 %).

“Esto evitaría seguir ampliando la brecha entre los trabajadores formales y los informales”, profundizaron en un informe.

En ese sentido, agregan que el salario mínimo debería aumentar en línea con la inflación, para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores formales, y con las ganancias de productividad de dichos trabajadores, para reconocer su aporte a la actividad económica.

Añadió que los incrementos superiores a los dictados por la regla universal de la inflación más productividad, pueden afectar negativamente a un segmento de trabajadores dentro del mercado laboral.

Desde Anif, hicieron un llamado a la discusión a pensar en los efectos económicos sobre los trabajadores no representados en la mesa cuando los incrementos del salario mínimo exceden la fórmula técnica.

“Con base en nuestra proyección de inflación de noviembre y fin de año, 5,15 % y 5%, respectivamente, y nuestros cálculos de un incremento de productividad de 0,78 %, consideramos que el salario mínimo para 2025 no debería aumentar más de 6%. Aumentos por encima del 6 % no solo no están justificados por los fundamentales económicos, sino que pueden seguir ampliando la brecha entre los trabajadores formales y aquellos excluidos de dicha formalidad.”, resaltaron desde Anif.