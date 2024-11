El panorama del gas natural es de incertidumbre, debido a los altibajos registrados en estas últimas semanas producto de las decisiones del Gobierno nacional y de las múltiples alertas del sector energético que aún siguen en pie.

Y es que ante el reversazo del Gobierno nacional de no realizar el racionamiento programado de gas natural del 31 de octubre al 4 de noviembre cuando se había conocido por un decreto que sí lo iba a haber, ha causado una serie de comentarios agridulces.

Pero vamos por el lado dulce, y es que algunos expertos del sector le manifestaron a EL HERALDO que este racionamiento programado iba a ser perjudicial para las industrias, puesto que se podía convertir en un sacrificio muy importante, pero a su vez, indican que existe un “negativismo” en el Ministerio de Minas y Energía, ya que aseguran que no existe escasez de gas, sino acaparamiento del mismo.

Y el lado agrio son las alertas constantes que indican que el déficit de gas persiste, y que esto tendrá un impacto en el precio de este energético en los hogares si no se logra modificar unos parámetros importantes para evitarlo, como es el caso de firmar nuevos contratos de exploración y explotación de gas, y un tema que cobra gran importancia: el presente y futuro que le depara a los proyectos costa afuera Komodo y Sirius (antes Uchuva 2).

Esto último para los expertos del sector energético es muy importante, ya que se debe trabajar con urgencia para que dicho gas natural esté disponible para el país no en 10 años, sino en 6, de acuerdo con cálculos de Asoenergía.

Alegría y preocupación

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), celebró la decisión del Tribunal Superior del distrito Judicial de Santa Marta de permitir la reactivación de actividades en el pozo exploratorio Uchuva (Sirius) de Ecopetrol y Petrobras, ubicado en el Mar Caribe.

Es de recordar que este pozo confirmó la presencia de gas existente en este bloque exploratorio, el cual, de acuerdo con Petrobras, tiene el “potencial de duplicar las reservas 1P de Colombia” y puede llegar a ser 3 veces las reservas actuales de gas del país.

“Esta decisión judicial representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la exploración de gas natural en Colombia y, en consecuencia, hacia la seguridad y autosuficiencia energética del país.

Se espera que a finales de 2029 este gas se empiece a incorporar a la oferta interna, disminuyendo o incluso evitando la importación de gas para fines industriales, residenciales y vehiculares”, señaló Oscar Rincón, presidente de Acipet.

De otro lado, expresó su preocupación por la suspensión anunciada por Ecopetrol de las actividades en el pozo Komodo-1, por la decisión tomada por el Ministerio de Medio Ambiente frente al trámite de licenciamiento ambiental.

“Esta suspensión causó el retraso de al menos 2 años, de un proyecto en el cual Ecopetrol y Oxy han invertido más de USD200 millones, según se ha dado a conocer”, manifestó el presidente del gremio Acipet, quien hizo un llamado a las autoridades competentes para que los procesos sean más expeditos y eficientes, y que las decisiones se tomen con rigor técnico y científico, basadas en evidencias.

Déficit se mantiene

La directora de Asoenergía, Sandra Fonseca, sostuvo que la posibilidad de un racionamiento en el corto plazo aún se mantiene claramente, pues solo se evitó a costa de disminuir la confiabilidad eléctrica, que también está muy débil.

“Lo que más preocupa es que la demanda termina pagando por un cargo por confiabilidad eléctrica respaldada por gas, sin que esté realmente disponible, y pagando una energía tanto eléctrica como de gas más costosa, por la imprevisión del Gobierno”, resaltó Sandra Fonseca.

Por su parte, José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, dijo que el problema estructural del sector gasífero en Colombia sigue siendo el mismo.

“La capacidad de oferta claramente no va a ser capaz de atender la demanda, ni en 2025 ni en 2026 y seguramente en 2027. Las estimaciones hablan de una incapacidad de atender la demanda entre un 10 % y un 15 % el próximo año y casi un 30 % el año siguiente, lo que significa que el Gobierno va a tener que importar gas, y allí va la preocupación, porque será más costoso tanto para la industria como para los hogares, y eso va a encarecer seguramente las tarifas de servicios públicos porque el gas es un insumo esencial para la producción de energía”, manifestó José Manuel Restrepo.

Por su parte, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, sostuvo que falta gas para la contratación en firme en 2025.

“Ese gas viene siendo para la demanda regulada y principalmente de mano industrial. Ahora, ¿puede haber gas proveniente de campos menores? Si, pero aunque está declarado en el proceso de comercialización, no está declarado para contratación en firme, sino que es declarado interrumpible y, por ende, muchos consumidores no les interesa gas interrumpible porque sus procesos no lo aguantan,y desde el lado térmico tampoco nos sirve un gas interrumpible porque no respalda a las obligaciones de energía en firme”, sostuvo.

Acelerar y destrabar

Los gremios enfatizaron que se debe no solamente acelerar el proceso de los proyectos de Uchuva y Komodo, sino que se debe pensar en destrabar los campos que tienen problemas con el licenciamiento ambiental.

“Si se acelera Komodo y Uchuva estarían probablemente disponibles no en 10 años, sino en 6. Esto ayudaría a la confiabilidad de largo plazo. Pero la confiabilidad de corto y mediano plazo, es decir, para los próximos dos años, y luego los siguientes 4 años está comprometida, sin seguridad de abastecimiento y dependiendo del incremento en la importación. Una situación que claramente genera mayores costos para la demanda del país, disminuye la competitividad de la industria, y genera incertidumbre sobre el crecimiento económico”, dijo Sandra Fonseca, directora de Asoenergía.

“Para importar gas, el tiempo se agota”

El ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta señaló que el tiempo se agota para que el presidente Petro firme el decreto que habilite las importaciones de gas en diciembre a través de la regasificadora Spec para cubrir no solo los requerimientos de las térmicas, sino para consumo esencial (residencial, GNV y pequeño comercio).