El precio objetivo de las acciones ADR de Ecopetrol para diciembre de 2025 fue reducido por JP Morgan, empresa líder global en servicios financieros. Pasando de US $12 a US $8,50, tal caída refleja una disminución de 30% la cual se sintió en bolsa de manera casi inmediata ya que, para el cierre de las cotizaciones del día de ayer la acción se ubicó en $1.840 en la BVC con caída de 5,15% y en Nueva York en US $8,75 con baja de 6,12%.

Con estos valores, la caída actual que presenta la empresa petrolera tocó precios de noviembre de 2020, y el ADR se ubicó como el valor más bajo del año hasta ahora.

Sobre la situación por la que atraviesa la empresa, esta mañana el expresidente de Ecopetrol habló para Mañanas Blu de Blu Radio manifestando que el reporte de la caída es un indicativo de alarma que puede ser usado positivamente para que los dirigentes planteen una solución y encuentren el por qué de la complicada situación que se vive.

También aseguró que “lo importante es que la compañía diga ‘¿Qué estoy haciendo al respecto? y ¿Cómo voy a enfrentar eso? y de alguna manera darle tranquilidad a los mercados”.

Así mismo, Bayón aseguró que tras estas cifras hay señales de pérdida de confianza en los mercados financieros internacionales lo cual, según expresó, es alarmante por lo que supone las inversiones.

“Están diciendo, mire, hay señales que son de alarma. Hay un teme de pérdida de confianza de los mercados. Lo importante es que ahora la compañía diga, bueno, qué estoy haciendo al respecto, cómo voy a enfrentar eso y de alguna manera darle tranquilidad a los mercados. No es una situación fácil, sobre todo porque cuando se pierde la confianza, es muy difícil volver a recuperarla”, indicó Bayón.