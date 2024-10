Preocupados. Así amanecieron cientos de clientes de Bancolombia este jueves 15 de agosto cuando entraron a sus cuentas bancarias y evidenciaron que sus saldos estaban en ceros o en una cifra menor a la que inicialmente tenían.

De inmediato las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios exigiendo al banco una pronta respuesta por lo ocurrido.

Por su parte, la entidad bancaria respondió que se trata de una falla y que el dinero de los clientes está 'a salvo'.

'Tenemos algunos casos que están en revisión. Podemos afirmar que el dinero y los datos de nuestros clientes están seguros con nosotros', señaló Bancolombia.

Mientras tanto, en X cientos de clientes piden soluciones por parte de Bancolombia: 'Muy buenos días, señores Bancolombia que ha pasado con mi saldo en mi cuenta de ahorros, anoche me acosté con mas de 850.000 pesos y ahora me levanto y me encuentro con saldo en CERO PESOS?', señaló un usuario.

'Tener un viaje programado , revisar tu cuenta y ver que Bancolombia quitó todo el dinero de tu cuenta!!. Y pa colmo No responden , no dan solución!!! Quién responde por los daños ocasionados?? Necesitamos nuestro dinero!', señaló otra clienta.

En respuesta a algunos clientes, el banco señaló: 'Estamos trabajando en conjunto con nuestra área de tecnología para que puedas hacer uso de tu plata con normalidad. Te agradecemos la paciencia'.