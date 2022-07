Yuberjen Martínez, en las manos de Orlando Pineda

En el boxeo de paga el que quiere ganar dinero y ponerse un cinturón de campeón del mundo necesita puños de hierro. Orlando Pineda explica que Martínez necesita aumentar su frecuencia de golpes, y a 17 días de su debut, no ha habido cambios en su técnica, sí en su conducta.

A diferencia de un combate amateur en el que los jueces miran el impacto de los golpes y los puntos que marcan, en el profesionalismo con pleitos estrechos, el número de golpes lanzados y efectivos en un asalto puede definir un ganador.

La adaptación a este boxeo le exige a Martínez que lancen entre 4 y 5 golpes en promedio, en el que el primero y el último haya mucha fuerza. Y junto a la capacidad de resistencia (proyectada para 12 saltos) los golpes deben alcanzar una alta energía y potencia.

“A Yuberjen lo conozco desde mi paso por Bogotá cuando hablaba con Iznaga e intercambiamos conceptos sobre los esparrin. En aquel momento Martínez no se había decidido al profesionalismo. Ahora le estoy haciendo ver, como a todos los que vienen del estilo olímpico, que los golpes que lancen tienen que hacer daño, poner fuera de combate a su contendor. El golpe tiene que ser potente y con una determinada fuerza y velocidad, para ello le exige una protección en las manos con un vendaje especial para el entrenamiento, donde se entrenan esos golpes”.

Orlando Pineda sigue al pie de la sesión, sin perder detalles en los saltos con la cuerda, las rutinas de abdominales y las sombras en el espejo.

Me estás tanteando el jab –dice Orlando Pineda y le indica que al lanzar el brazo izquierdo la cabeza no puede quedar estática.

–Tiene que ir atrás y lanzar la derecha, la saca muela.

Yuberjen frena su tanda de golpes y tiene sed.

–No trajiste agua –pregunta Pineda.

–Creo que se me quedó en el hotel.

–Tienes que traer.

Yuberjen acaba su sesión libre de lanzamiento de golpes al saco camina hacia el maletín de la selección Colombia, tirado al borde del cuadrilátero, junto al cabezote rojo. Pineda descubre sus manos que tiene el vendaje que rompe su rigidez para liberar la muñeca y los tendones del extensor de los dedos.

–Te tendrás que acostumbrar y vas a sentir dolores en los nudillos.

Yuberjen acabó exhausto y mirando el reloj porque lo esperaban en una cita. Antes de irse dijo que los entrenamientos los disfruta al lado de un maestro como Orlando Pineda, al que considera como un papá. “Es una sensación agradable. Me estoy adaptando a este nuevo método de entrenamiento como púgil profesional. Me agrada porque no había tenido esta sensación y todo es en el entrenamiento, a partir de allí, los resultados tendrán que verse en el combate. Aquí los entrenamientos son más largos y en conjunto, allá en el ciclo se dividen los entrenamientos, y son mucho más intensos”.