Yhonny Ramírez le apuesta al Junior en el partido de la Liga BetPlay

Además, se refirió a la incorporación de Julio Comesaña en la dirección técnica, “Cuando llega un técnico nuevo a los equipos hay una motivación diferente y Junior lo demostró en el partido de Copa cuando eliminó al Unión. Apenas viene un proceso nuevo y el equipo se está adaptando a lo que él (Comesaña) quiere”

A su vez, Ramírez también tuvo palabras donde criticó el bajo rendimiento que ha tenido el equipo en los últimos años, donde no ha podido llegar a finales, a pesar de contar con una de las mejores nóminas del país.

“yo siempre he dicho que Junior se muere de hambre con la nevera llena porque es el equipo con mejor nómina en el país. Los técnicos que han tenido no han sabido aprovechar los jugadores que tiene. No es justo con un equipo como Junior, por lo que representa la ciudad”, dijo Ramírez.