Xavi Hernández: “Cuando perdonas al Real Madrid pasa esto”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que “cuando perdonas al Real Madrid pasa esto”, en referencia a la eliminación de la Copa del Rey al perder por 4-0 ante el Real Madrid en la vuelta de las semifinales.



“Creo que hemos hecho una buena primera parte, pero hay que admitir que el Madrid ha estado muy bien en la segunda, cuando ha sido mejor equipo que nosotros. Es muy fuerte en las transiciones y los contraataques y ha sido efectivo”, añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



Además, dijo que hubo “detalles” que el Barsa no controló. “Nos hemos desajustado, nos ha faltado orden en los goles. Y el penalti también ha sido desafortunado (cometido por Franck Kessie sobre Vinicius)”, sentenció Xavi.



“En el fútbol de hoy en día hay que aprovechar los momentos y nosotros no lo hemos hecho. Al Madrid le hubiese afectado que nosotros nos pusiéramos con 1-0 hoy, pero no ha sido así”, dijo.



Preguntado por si fue su peor noche como entrenador del equipo azulgrana, el técnico respondió de forma contundente que no es así “aunque sea una noche dura en la que costará dormir”. En este sentido, opinó que su equipo tuvo “identidad en la primera parte”.



Por otro lado, Xavi no cree que la eliminación de la Copa del Rey y el contundente resultado puedan afectar a la trayectoria del Barcelona en la Liga.



“El año pasado ganamos4-0 (al Real Madrid en Liga) y luego no ganamos ningún título. Hoy hemos perdido por 4-0 y podemos ganar la Liga, además de la Supercopa de España”, apuntó.