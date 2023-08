Willer Ditta queda fuera de la Leagues Cup con el Cruz Azul

El Charlotte eliminó este jueves en los penaltis al Cruz Azul, de los colombianos Willer Dita, Castaño y Díber Cambindo, (0-0, 4-3 en la tanda) y jugará en los octavos de final de la Leagues Cup ante el Houston Dynamo.



Encabezado por el mexicano Héctor Herrera, el Houston Dynamo se deshizo del Pachuca el miércoles en los penaltis (3-5) tras un encuentro que terminó sin goles.



Con temperaturas cerca de los 40 grados, a los equipos les costó encontrar el camino a la puerta en la primera mitad pese a que el Cruz Azul, con mayoría de sus aficionados en las gradas, dominaba la posesión y controlaba el ritmo del encuentro.



Las internadas del mexicano Uriel Antuna por la banda derecha fueron de lo poco destacable en ataque en una parte sin oportunidades claras.



La única ocasión en esos primeros y espesos 45 minutos fue para el Cruz Azul y llegó con un cabezazo del argentino Carlos Rotondi precisamente tras un centro desde la derecha.



El Charlotte buscó sus opciones al contraataque pero el conjunto cementero cerró bien los espacios atrás.



Ricardo ‘Tuca’ Ferretti movió ficha en el descanso al sustituir en la ofensiva al argentino Augusto Lotti, desapercibido en la primera parte, por el colombiano Diber Cambindo.



Sin embargo, la modificación del técnico brasileño del Cruz Azul no cambió el guion de un partido muy trabado y correoso también en la reanudación.



Rotondi y Antuna, buscándose la vida por las bandas, animaron algo a los mexicanos con una doble aproximación pero sus disparos no hallaron la red.



No obstante, Antuna se jugó la expulsión con una fea e innecesaria patada por detrás a Brandt Bronico.



Nathan Byrne, con una sólida actuación en la defensa de Charlotte, se lució además cortando un contragolpe en el que Cambindo se iba solo y directo hacia la portería.



Salvo una ocasión muy clara para Karol Swiderski, las mejores opciones de gol en el último tramo fueron para un Cruz Azul sin puntería y condenado a jugarse el pase desde los once metros, donde Kevin Castaño falló el penalti definitivo.

Ficha técnica:

Charlotte: Kahlina; Lindsey, Malanda, Privett, Byrne; Westwood; Józwiak (Bender, m.80), Arfield (Jones, m.69), Bronico, Meram (Vargas, m.69); Swiderski.

Entrenador: Christian Lattanzio

Cruz Azul: Gudiño; Escobar, Ditta, Salcedo, Rivero; Rodríguez, Dueñas; Antuna, Moisés (Castaño, m.55), Rotondi; Lotti (Cambindo, m.46).



Entrenador: Ricardo Ferretti.

Penaltis: Swiderski (falla, 0-0); Rivero (gol, 0-1); Bender (gol, 1-1); Antuna (falla, 1-1); Jones (gol, 2-1); Rotondi (falla, 2-1); Westwood (falla, 2-1); Dueñas (gol, 2-2); Vargas (gol, 3-2); Rodríguez (gol, 3-3); Privett (gol, 4-3); Castaño (falla, 4-3 final).

Árbitro: Ismael Cornejo (El Salvador). Amonestó a Byrne en el Charlotte y a Antuna y Ditta en el Cruz Azul.

Incidencias: Partido de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup disputado en el Toyota Stadium de Frisco (Texas, EE.UU.).