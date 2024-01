Luis Díaz se sometió a un divertido video con Darwin Núñez en el Liverpool

El 2024 arrancó positivamente para Luis Díaz. Y es que el jugador colombiano fue figura en el triunfo contra Newcastle en Premier League y en la clasificación a la siguiente ronda de la FA Cup, donde anotó un gol para el 2-0 vs. Arsenal en la cancha del Emirates Stadium, además de participar en el triunfo ante Fulham por la ida de la semifinal de la Copa de la Liga.

Pogacar es el ciclista mejor pago del mundo; Egan también está en la lista

Ahora, se encuentran entrenando para el próximo partido, que será este domingo de visitante contra Bournemouth, correspondiente a la liga inglesa. Recordar que los dirigidos por Jürgen Klopp están en la cima del campeonato inglés con 45 unidades y jugarán octavos de final de la UEFA Europa League.

Y en medio de la preparación para el próximo cotejo, aprovechando que no jugaron el pasado fin de semana, la Premier League decidió armar una dinámica con los jugadores del Liverpool, Luis Díaz y Darwin Núñez, la dupla sudamericana en el ataque del equipo de Anfield Road.

Natalia Linares, promesa valduparense que estará en los Juegos Olímpicos 2024

El video trata de quien sabe más sobre el otro y, por supuesto, las risas entre ambos atacantes no faltaron.

These two in the same room is chaos 😂



Watch The Friendship Test with @LFC's Darwin Nunez and Luis Diaz 👉 https://t.co/u3f2BicHUl pic.twitter.com/JysfC8Grhs