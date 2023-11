Puñetazo al ‘Cole’ desató risas en la celebración de la victoria de Colombia

En medio de la euforia que invadió tanto los hogares colombianos como el estadio Defensores del Chaco, el gesto del ‘Pulpito’ hacia el ‘Cole’ se volvió el tema de conversación en todo el país. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios, convirtiendo el curioso incidente en un fenómeno viral.

Después del juego, en una entrevista con los medios, el ‘Pulpito’ explicó su inusual movimiento con humor: “Los tentáculos míos se alargaron. Cuando vi mi tentáculo, ya estaba en la cabeza del ‘Cole’, traté de frenarlo, pero él ya estaba parado ¡Perdóneme, papito!”.

El ‘Cole’, por su parte, respondió con buen humor, asegurando que no hay resentimientos: “En mi corazón no hay rencor. Yo te quiero, ‘Pulpito’, pero sentí que me mareaba. Le dije: ‘¡Pulpito!, estoy volando’, y me dice: ‘no, fue que te jodí’, o sea que todo fue premeditado”.