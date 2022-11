Así puede votar por Linda Caicedo como la ‘mejor futbolista del año’

Así que, la vallecaucana tiene suficientes méritos para quedarse con este nuevo premio, el cual es elegido por los fans del deporte en todo el mundo que quieran depositar su voto a través de la página oficial de la organización.

La capitana de la selección Sub-17 pidió el apoyo a todos sus seguideros mediante un mensaje que posteó en su cuenta de Twitter, en el cual dijo: “En las votaciones de los Globe Soccer soy orgullosamente la cara representativa del fútbol femenino y de todos los amantes del fútbol colombiano. Pueden colaborarme con su voto”.

En las votaciones de los Globe Soccer soy orgullosamente la cara representativa del fútbol femenino y de todos los amantes del fútbol Colombiano. Pueden colaborarme con su voto en la web oficial: https://t.co/VxkkL8jQLk dejar su Me gusta y Retweet para mayor difusión. pic.twitter.com/PU51NOHFci — Linda Caicedo (@Linda_Caicedo11) November 4, 2022

Para votar por Linda Caicedo, simplemente debe hacer click aquí, dirigirse al recuadro que dice “Best Wome´s Player of the Year – Finalists 2022” y escoger a la colombiana entre la lista de mujeres nominadas.

Además, en el mismo portal se encuentra la casilla para votar por el mejor jugador masculino, entre los cuales se encuentra nominado el guajiro Luis Díaz, una de las estrellas del Liverpool de Inglaterra. Junto a él compiten figuras como Karim Benzema, reciente ganador del ‘Balón de Oro’ de la revista France Football.