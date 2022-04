Unión vs. Junior | El clásico de los hermanos Bolaño

Ya empezaron los dimes y diretes entre los hermanos Bolaño Correa. Jorge, de forma clara y directa, lanzó la primera chanza echando en cara el favoritismo de su amado Junior. “Me llamó el viernes y me dijo: el domingo te vamos a volver a joder”, cuenta Óscar, hincha del Unión Magdalena, en diálogo con EL HERALDO.

“Así es él. Yo fui al partido que perdimos en el Metropolitano (3-1, el pasado 5 de marzo). Me lo vi con él, y gritaba y celebraba los goles a morir. Cuando Unión hacia una jugada o se acercaba, yo lo agitaba y se ponía bravo. Le gusta hacerme ‘bullying’, me dice que me persigue el fantasma (de la B), pero no le gusta que le digan nada. Es más aburrido, no le gusta que se metan con Junior”, explica el mayor de los Bolaño Correa, el ‘bananero’, el que se desempeñaba como lateral o carrilero por derecha.

“Ahora que lo vayas a entrevistar, pregúntale por la vez que jugamos en contra, y Junior y Unión quedaron 0-0 en el ‘Metro’. Se puso bravo. ¡Quedó ardido! (risas)”, recomienda Óscar con malicia.

Cuando EL HERALDO le habla a Jorge del recuerdito risueño de su hermano, contesta de inmediato: “Dile a él que te diga de la zapatera que le metí ese día, jajajaja”.

Normalmente son muy unidos, pero cuando llega un clásico entre Junior y Unión Magdalena, como el que se jugará hoy en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta a partir de las 8:10 p.m., la relación se ‘agrieta’ durante 90 minutos. Cada uno destaca y defiende lo suyo.