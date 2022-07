“No me rindo, atacaré y lo daré todo hasta el final”: Pogacar

Aunque sabe que deberá atacar y arriesgar si quiere ganar el Tour de Francia, Pogacar limitó su nivel de riesgo.

“Literalmente arriesgarlo todo no lo voy a hacer, no, porque no quiero arriesgarlo todo por una carrera de bicicletas. Seguro que daré el cien por cien, intentaré ganar la carrera, atacaré y, con suerte, empujaré algunos buenos vatios e intentaré tomar algo de tiempo. No es que vaya a ser el fin del mundo si no llego de amarillo a París, porque ya he sido dos veces ganador", afirmó.

Aunque ganar el maillot blanco y ser segundo en la general sería un buen resultado, Pogacar piensa ante todo en el jersey amarillo.

“El segundo puesto con el maillot blanco sigue siendo un resultado bastante bueno, pero todavía estoy pensando en amarillo. No me voy a rendir y lo daré todo hasta la meta”, concluyó.