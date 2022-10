Teófilo Gutiérrez trabaja con Jorge Luis Pinto en armonía en el Cali

Pinto también aseguró que en el resto de jugares el equipo mantienen un cariño y respeto por el barranquillero.

“Yo hago mis investigaciones personales con cada uno de los jugadores y busco liderazgo interno, privado; y en la investigación que hice es uno de los que más quieren. Yo siento un respeto por Teo, me ha trabajado en este tiempo súper bien, dispuesto, alegre, y eso me encanta“. Indicó Pinto.

El ex técnico de la Selección Colombia, también afirmó que el plantel estaba feliz luego de la victoria ya que no ganaban un partido hace meses.

“Se emociona uno al ver al grupo que celebra, me cuentan que hace cuatro o cinco meses no ganaban un partido, eso se emociona uno. Yo no sé si llegue a trabajar bien, bien, pero estoy absolutamente seguro de que va a ver un gran trabajo con los muchachos“.