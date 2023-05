¿Teófilo Gutiérrez saldrá del Bucaramanga antes de que termine su contrato?

Así las cosas, Teófilo Gutiérrez solo volvería para la fecha 20 frente al América de Cali. Sin embargo, hay una posibilidad de que el partido contra Medellín haya sido el último del barranquillero con la camiseta del Bucaramanga.

Según el diario ‘Vanguardia’, el cuadro ‘Leopardo’ no renovaría el contrato de Gutiérrez, que se termina el 30 de junio. Pero eso no es todo: debido a su bajo rendimiento este semestre, pues no ha logrado anotar un gol, las directivas del club decidirían prescindir de Teófilo antes de lo acordado.