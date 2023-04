“Nunca me había pasado tanto tiempo”: ‘Teo’ sobre suplencia en el Bucaramanga

La llegada de Teófilo Gutiérrez al Atlético Bucaramanga generó muchas expectativas, hinchada y especialistas saben de la calidad y de la trayectoria del jugador barranquillero. Sin embargo, no ha podido afianzarse en el equipo, tanto que no ha logrado ser titular indiscutido, algo que, según sus propias palabras, no le había pasado por tanto tiempo.