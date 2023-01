¿Teófilo Gutiérrez a Atlético Nacional?, esto respondió Autori

Ante la intención del futbolista de jugar con el club paisa, en una rueda de prensa el entrenador del equipo, Paulo Autori, fue consultado por los periodistas y su respuesta fue directa y concreta. Cerrando cualquier posibilidad al barranquillero.

"A mí no me gusta especular, no me gusta eso. La calidad de los jugadores es algo que uno tiene que reconocer, pero no es por ahí, no es por 'Teo' Gutiérrez por donde vamos. Y no tiene que ver con 'Teo', tiene que ver con la idea que se tiene acá. Por favor sin especulaciones. Jamás voy a hablar de una cosa de esas acá, jamás lo he hecho, tengo respeto y viceversa con el periodismo", dijo el entrenador brasileño.

Por el momento, el delantero sigue estudiando la propuesta del Unión Magdalena. De hecho, en diálogo con EL HERALDO, Eduardo Dávila, máximo accionista del equipo bananero, quien aseguró que el equipo ya le hizo una oferta al atacante barranquillero y que su vinculación “depende de que él acepte la parte económica”.

Lo cierto es que ‘Teo’ espera definir pronto su futuro deportivo.