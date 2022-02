“Tengo hambre y necesito trabajar, el boxeo es mi vida”: ‘El Volcán’ Cordero

“En vista de que no me daban permiso yo me fui para República Dominicana porque necesitaba trabajar. Cuando yo regresé, ellos me pusieron una sanción indefinida, que es la que no me deja pelear, allá hice una sola pelea. Cuando pierdes por nocaut te sancionan dos meses. Yo cumplí el tiempo, pero aquí me tienen bloqueado y no me dejan volver a pelear”, manifiesta.

‘El volcán’ considera que por esa pelea no autorizada por Fecolbox, la entidad le estaría poniendo trabas para permitirle al púgil seguir desempeñándose en el deporte de las narices chatas, que define como su gran pasión.

“En varias ocasiones he tenido peleas programadas en Reino Unido, Alemania y varias partes de Europa, pero fui suspendido por la Federación Colombiana de Boxeo y no me han permitido viajar. Yo me he practicado los exámenes médicos correspondientes porque quiero seguir peleando, lo mío es el boxeo”, asegura Cordero en conversación con EL HERALDO.

“A mí me han dicho que yo dependo de los exámenes médicos y en lo que me han hecho, los médicos dicen que estoy bien. Los médicos revisaron un tac, un electrocardiograma, y me dijeron que estaba bien y que en mi cabeza yo no tenía nada. No sé qué le pasa al presidente”, cuenta.