Astana suspende a ‘Supermán’ López, investigado por tráfico de medicamento

Este viernes, se conoció el ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López fue detenido por un momento para ser registrado por la Guardia Civil española en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid.

Además, el equipo ciclista Astana informó de que ha suspendido a 'Supermán' López, que está siendo investigado dentro del marco de la Operación Ilex por tráfico de medicamentos.

La formación kazaja ha emitido este viernes un comunicado en el que explica que la noticia difundida el jueves de que el corredor estaba siendo investigado les "pilló por sorpresa" y de momento carecen de detalles.

"En este sentido, el equipo ha decidido suspender a Miguel Ángel López de cualquier actividad dentro del equipo hasta que se aclaren todas las circunstancias del caso", añade el comunicado del Astana.

The news that was spread in the media yesterday evening caught us by surprise, and at the moment we do not have any details. In this regard, the team decided to suspend Miguel Angel Lopez from any activity within the team until all the circumstances of the case are clarified.