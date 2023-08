Steven Alzate, sin lugar en el Brighton de Inglaterra

El mediocampista colombiano Steven Alzate no tiene lugar en el Brighton de Inglaterra y por eso busca por todos los medios poder salir del equipo antes que finalice el mercado de traspasos este jueves 31 de agosto.

El entrenador Roberto De Zerbi no lo tiene en sus planes debido a que, al parecer, no encaja en su modo de jugar por las características que tiene como futbolista, situación que lo ha relegado a no jugar en los tres primeros partidos que ya van de la Premier League.

Y la situación ahora se volvió más real desde que el conjunto inglés contrató a Carlos Baleba, un centrocampista camerunés de 19 años que llega procedente del Lille de Francia para ocupar la vacante que dejó Caicedo.