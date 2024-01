Siria, con Pablo Sabbag, logra histórica clasificación en Copa de Asia

Héctor Cúper, su selección (Siria) y Palestina hicieron historia en la Copa de Asia después de alcanzar por primera vez los octavos de final de la competición tras ganar a India (1-0) y Hong Kong (0-3), respectivamente.

Lea: Sinner supera a Rublev y se cita con Djokovic en las semifinales en Australia

Lo consiguieron para orgullo de dos países con problemas que se llevaron un alegrón gracias al fútbol y que estarán en la siguiente ronda junto a Australia, Uzbekistán, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Cúper inscribió este martes su nombre en los libros del fútbol sirio, que nunca llegó tan lejos. Jamás, en sus seis anteriores participaciones (1980, 1984, 1988, 1996, 2011 y 2019), pasó el muro de la fase de grupos.

Lea: Colo Colo anuncia la contratación de Arturo Vidal

El técnico argentino, que se hizo con las riendas de Siria en febrero de 2023, ha conseguido formar un equipo ganador con un sello argentino en su plantilla con jugadores de su país de origen sirio como Ibrahim Hesar, Ezequiel Ham y Jalil Elías. Además, ha contado con nombres nacidos fuera de Siria como el colombiano Pablo Sabbag, los suecos Antonio Yakoub y Aiham Ousou y el griego Abdul Rhaman Weiss.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇸🇾 Syria 1️⃣-0️⃣ India 🇮🇳



One for the history book 📕



Watch how the Qasioun Eagles soar past the group stage all the way to their first ever Round of 16 berth! 👏🏼



Match Report 🔗 https://t.co/j62xQTwTih#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #SYRvIND pic.twitter.com/Gtw7LGAynW