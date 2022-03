¿Selecciones sudamericanas disputando la Liga de Naciones de Europa?

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, admitió este jueves que las selecciones sudamericanas podrían en algún momento disputar la Liga de Naciones de Europa, torneo que en la actualidad está reservado para equipos de ese continente.



"No puedo dar muchos detalles ahora, pero es viable, con seguridad. Porque como sabemos después de la creación de la Liga de Naciones (en 2018) nuestras selecciones no disputan más tantos amistosos", declaró Ceferin en entrevista al portal Globoesporte.



"Los grandes equipos sienten falta de jugar contra Brasil, Argentina y Uruguay. Ellos (los suramericanos) nos dicen que les gustaría jugar también. Esto sería una cosa muy buena, pero todavía no podemos compartir detalles de eso con el público", añadió.



El máximo dirigente del fútbol europeo tampoco descartó el resurgimiento de la Copa Intercontinental, entre los equipos campeones de Europa y Sudamérica, que dio espacio al actual formato del Mundial de Clubes, pero admitió que la idea no avanzó por "falta de calendario" en la pandemia.



Para Ceferin, la idea de un Mundial cada dos años "es una idea absurda", así como la creación de la "Superliga" entre los principales clubes de Europa.



Sobre las sanciones al fútbol de Rusia, debido a la guerra que ese país tiene con Ucrania, Ceferin lamentó que los clubes y, principalmente, los futbolistas rusos sean los primeros perjudicados y eso le "parte el corazón".



"Hablo todos los días con el presidente de la Federación de Fútbol de Ucrania y vamos ayudar como podamos ayudar. Por ahora, lo que importa es retirar los jugadores extranjeros de allá y permitirles que pueden jugar prestados en otros países y lo estamos haciendo con la FIFA", resaltó el dirigente deportivo.



"Está claro que continuamos acompañando la situación, porque eso está cambiando a cada hora y no a cada día", subrayó Ceferin, quien relató también que estuvo en "contacto permanente" con los jugadores del Shakhtar Donetsk y sus familias, quienes consiguieron salir de Ucrania.