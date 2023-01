¿Quién es Juan David Fuentes, el monteriano que juega en el FC Barcelona?

María del Sol recuerda con nostalgia una anécdota que marcó los inicios de su hijo en el país ibérico. “Cuando llegamos a España, que aquí no acostumbran los niños a jugar sin zapato, le pidió a la monitora, cuando se iba de paseo, quitarse los zapatos, porque no sabía jugar con ellos. Y la monitora le decía que no, que tenía que acostumbrarse, porque aquí no se juega sin zapatos. Claro, él allá se acostumbró a jugar en los parques sin botines”, cuenta María del Sol con un marcado acento español.

“Los amigos colombianos de Juan David tuvieron que enviarle botas de fútbol para que pudiera jugar. Todos nos tuvimos que sacrificar para apoyarlo. En los años más duros de la crisis estuvimos viviendo con 213 euros al mes, pero nunca le sacamos del fútbol”, agrega.

Su primer equipo fue el Montcada y tras pasar un año por el Tecnofútbol, volvió al Montcada dónde logró algo increíble marcando 103 goles en una temporada. Una auténtica brutalidad. Y claro, eso llamó la atención del Barcelona que lo incorporó al Cadete B.

“Hace unos meses me llamó el Valencia. Tenía mucha ilusión. Era la primera vez que me llamaba un equipo de primera división, y además con una buena cantera. Fui a ver las instalaciones y me encantó todo, pero al final me enteré de que también el Barsa se había interesado por mí y no dudé en vestirme de azulgrana”, cuenta Juan David.

En el club culé ha jugado para las categorías Cadete A, Juvenil B y Juvenil A, dejando siempre su huella y unos buenos registros goleadores.