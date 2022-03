“Hay que creer que se puede lograr”: Frank Fabra

Todavía no tira la toalla. Frank Fabra no contempla de ninguna manera la eliminación de Colombia del Mundial de Catar-2022. El lateral izquierdo de Boca Juniors, que vuelve a la Selección después de un tiempo de estar marginado, tiene ojos completamente optimistas.

“La verdad es que no pienso en eso, no pienso en no estar en el Mundial”, dice Fabra, quien invita a todos en el país a encarar con positivismo los dos partidos que restan ante Bolivia (jueves 24 de marzo, a las 6:30 p.m., en el Metropolitano) y Venezuela (martes 29 de marzo, a las 6:30 p.m., en Puerto Ordaz).

“Pensemos todos en que lo vamos a lograr y vamos estar en el Mundial”, pidió Fabra. “Hay que creer que se puede lograr”, añadió el futbolista a través de la rueda de prensa telemática que concedió desde el hotel Dann Carlton.