'Cucho' Hernández promete “trabajar el doble” para seguir brillando en la MLS

Tras causar sensación en la MLS llegando a mitad de temporada, el delantero colombiano 'Cucho' Hernández, del Columbus Crew, aseguró este martes que va a "trabajar el doble" en este nuevo curso para seguir brillando en esta liga.

"Cuando llegué, vine con la misma competitividad con la que venía de jugar en Inglaterra. Yo no vine aquí a relajarme o a decir 'no, esto es la MLS, esto es fácil'", explicó en un encuentro con los medios.



"Yo vine con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma responsabilidad. Y así seguirá siendo. Trabajaré fuerte en esta pretemporada, me prepararé muy bien físicamente (...), y creo que, si estoy bien físicamente, puedo hacer grandes cosas junto al equipo. Estoy muy ilusionado por eso", añadió.



La MLS celebra este martes en San José (California, EE.UU.) su 'Media Day' de 2023, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada que comenzará el 25 de febrero.



Aterrizado en la MLS en junio de 2022 (el Columbus Crew apostó a lo grande por él al pagar 10 millones de dólares al Watford), Hernández dejó huella rápidamente al marcar 9 goles y repartir 3 asistencias en 16 partidos.



Especialmente impactante fue su arranque con 8 tantos en sus 8 primeros partidos.



Las exhibiciones ofensivas del colombiano pusieron al Columbus Crew en la pelea por los playoffs pero al final se quedó fuera por los pelos (las eliminatorias las juegan los siete mejores equipos de cada conferencia y el conjunto de Hernández fue octavo en el Este).



"En lo personal, tengo mucha ilusión, muchas ganas de conseguir grandes cosas esta temporada", apuntó.



También subrayó la conexión de "la dupla" que forma junto al argentino Lucas Zelarayán, quien marcó 10 tantos y dio 12 asistencias el año pasado.



"Ya hemos demostrado que podemos hacer cosas muy interesantes. Tenemos muy buena relación dentro y fuera del campo y eso ayuda a que dentro se note esa fluidez", dijo.



Hernández destacó que "la confianza enorme" que puso el Columbus Crew en su fichaje fue fundamental para "ese acople rápido" que tuvo a la MLS.



"Pero eso está olvidado. Ahora quiero hacer mucho más y seguro que vendrán buenas cosas", indicó.



Por último, Hernández mostró su esperanza en que el buen papel en la MLS y el Columbus Crew le abra de nuevo las puertas de la selección colombiana.



"Todo depende del trabajo que haga aquí. Si hago buen trabajo, hago goles y buenas presentaciones, seguro voy a estar cerca de la selección y siempre trabajaré para eso", afirmó.



"Quien no conoce esta liga dice que es una liga fácil. Pero luego caminas por los pasillos y te encuentras unos jugadores que dices 'esta liga es top'. Estar en la MLS no te aleja de la selección", cerró.