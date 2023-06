“No tengo bronca ni resentimiento con ‘Bolillo’ Gómez”: Viera

R.

Yo los 12 años, esto no lo he dicho, agradezco a todos los periodistas de todo el país, a todos los de Barranquilla. He tenido llamadas impresionantes de gente que no sé ni quién es. Me escriben al Twitter, me escriben al Instagram. Para todos ellos, agradecimiento. Me hubiese encantado que todo este vestuario estuviese lleno de periodistas. Les mando un abrazo a todos, que me disculpen por no poder tenerlos acá, pero quería algo más íntimo. Y como no he hablado con ninguno no he dicho qué va a pasar conmigo. Esto no es un adiós al fútbol, esto es un adiós a Junior. En el fútbol colombiano siempre dije que no iba a jugar en ningún equipo y lo mantengo. Le doy gracias a los equipos que me han llamado para que los acompañe el próximo semestre, pero te digo la verdad, respetando a todos, yo siento nada más y me veo con el escudo de Junior en el pecho. Tengo un agradecimiento con todas las hinchadas. Iba a todos los estadios y me puteaban de acá a allá abajo, y me encantaba. Eso quiere decir que me tenían muy bien amarrado con Junior y que era muy importante para ellos. Hasta un tifo una vez me hicieron en Medellín con una burrita, impresionante. Esas son las cosas espectaculares del fútbol. Ir a jugar contra Millonarios y que me chifle todo el estadio y coreen mi nombre así sea para putearme, eso es impagable. Horrible hubiese sido que fuera a todas las canchas y nadie dijera mi nombre. Estos últimos seis meses me hubiera gustado despedirme en cada cancha, el ir a jugar con Nacional y despedirme, ir a jugar con Millonarios y despedirme, por más que me odien. Yo tengo mucho respeto por todas las hinchadas. El fútbol es un ida y vuelta. Si a mí me putean yo no puedo ser una estatua en el arco, ellos esperan un show adentro, que yo haga algo, un saludo, un aplauso. Así vivo yo el fútbol, pero no quiere decir que yo haya faltado el respeto a alguien. Y si lo hice, que me disculpen. Pero no, no jugaría en ningún equipo del fútbol colombiano, porque fue lo que siempre dije y yo lo que digo lo hago. Siempre fui sincero, con mis 10 mil defectos. Pero no es un adiós del fútbol, porque si llega una propuesta de afuera —del exterior—que es buena para mi familia, la tomo. Pero no haría sacrificios. Y si no llega nada, empezaría con los demás proyectos que tengo, que son muy buenos y me hacen también muy feliz.