Se achica el margen entre Caimanes y Tigres en la Liga nacional de béisbol

Solo hay un dígito de diferencia en la puja por el primer puesto. Hoy: Toros vs. Caimanes (estadio Édgar Rentería) y Tigres vs. Vaqueros (estadio Once de Noviembre) a las 7 p.m.