Sanmartín tiene una buena actuación, pero los Rojos caen en las Grandes Liga

La buena actuación sobre el montículo del bolivarense Réiver Sanmartín no evitó la caída de su equipo, los Rojos de Cincinnati, ante los Dodgers de Los Ángeles por 9-3 el pasado jueves en las Grandes Ligas.

El oriundo de María La Baja tuvo su segunda apertura en lo que va de temporada. Ya había lanzado en la caída 7-6 contra los Bravos de Atlanta, en un juego en el que salió como el perdedor.

Ahora, el zurdo tuvo la oportunidad de mejorar su rendimiento, aunque su equipo no lo respaldo. El serpentinero colombiano trabajó cinco entradas completas, en las que permitió dos imparables, no le hicieron carreras, no dio boletos y ponchó a cinco rivales. Su promedio de carreras limpias quedó en 6.14, tiene una derrota y aún no ha salido como ganador en esta campaña.

Aunque no consiguieron ganar, Réiver sí mejoró mucho su desempeño con relación al juego anterior, en el que le habían hecho cinco carreras, le conectaron cuatro imparables y en el que dio cinco boletos.

Sanmartín, que de a poco se va afianzando como uno de los abridores de la novena de Ohio, espera que en su siguiente oportunidad sobre el montículo pueda lograr su primera victoria de la campaña.

Ramírez ve actividad

El cartagenero Harold Ramírez, figura en el título de los Caimanes de Barranquilla en la última edición de la Serie del Caribe, vio acción en la caída 6-3 de su equipo, los Rays de Tampa Bay, ante los Atléticos de Oakland.

El ‘Pitbull’ se fue de 4-1, con un hit, una carrera anotada y un ponche. Su promedio al bate quedó en .286.

Con el equipo de la Florida no vio acción el serpentinero barranquillero Luis Patiño, quien se lesionó a principios de semana y fue puesto en la lista de lesionados de 60 días de su cuadro.