“Sabíamos que Cristian Ortega iba a realizar un buen papel”: Ricardo Moreno

Ecos de una victoria mundial. El ciclista barranquillero Cristian Ortega se coronó campeón, en la tarde de este viernes, de la Copa de Naciones de Ciclismo en Glasgow, Escocia. En esta ocasión, EL HERALDO tuvo la oportunidad de hablar con Ricardo Moreno Movilla, entrenador del pedalista colombiano y persona que lo ha venido acompañando en el desarrollo de su actividad profesional.

“Estoy muy contento por lo realizado con Cristian. Es una medalla más que ratifica el buen trabajo que hemos venido realizando, y más si esta se presenta en su debut dentro la Copa de Naciones de Ciclismo. Algo que me llena de mucha satisfacción como entrenador. De verdad que, me alegra demasiado ver como un gran talento que nació en el departamento del Atlántico ya está marcando la diferencia en las grandes ligas del deporte del pedal. Una motivación grande para el resto de muchachos que estamos llevando aquí en la ciudad”, dijo Ricardo Moreno a EL HERALDO.

El entrenador barranquillero afirmó que se sentía muy confiado por el rendimiento que pudiese mostrar Cristian para esta competencia. Puesto que, con sus resultados anteriores y la potencia con la que estaba trabajando pudo predecir cuál sería el tiempo que haría.

”Sabíamos que Cristian iba a estar en los límites del minuto. Anteriormente habíamos hablado tras un test de 500 metros que le realizaron en la concentración con la Selección Colombia y yo le dije que con ese tiempo auguraba para realizar un buen kilometro en Escocia. Era lo que habíamos presupuestado. Tenía un poquito de falencias en la salida, pero nada que no se pudiese corregir. Hoy, tuvo un excelente resultado”, afirmó el entrenador.

De igual forma, también analizó el resultado de su otra discípula, Marianis Salazar, quien no pudo subirse al podio de la competencia por la rama femenina al ser eliminada por la italiana Miriam Vece, pero que también dejo muy buenas sensaciones.

“Marianis tuvo un rendimiento muy bueno en esta Copa Mundo. Con las niñas, el proceso debe llevarse de una manera diferente y lastimosamente no pudo superar a su compatriota, pero realizó un tiempo excepcional. De hecho, superó los registros marcados recientemente en competencias previas. Me contó que tuvo algunos problemas con el impulso. No obstante, no deja de ser muy meritorio. Siempre es bueno que ese tipo de cositas pasen en las competencias para poder ir corrigiendo en el camino. Ella sabe que va en una excelente progresión y pues esperar a que su proceso sea ininterrumpido”, destacó.

Finalmente, Ricardo Moreno reconoció que espera que esta victoria mundial sea el inicio de un mayor apoyo por parte de todos los entes ciclísticos hacia la realidad pedal del departamento atlanticense.

“Estamos llevando un excelente proceso y los resultados así los dicen. Esperamos poder contar con el apoyo de Indeportes Atlántico, la Federación Colombiana de Ciclismo y el Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD) para que volteen a ver con buenos ojos todo lo que estamos realizando. Es un trabajo que hacemos con las uñas. Practicar ciclismo en la costa no es fácil, pero estamos recogiendo los frutos de lo que venimos sembrando hace años”, puntualizó.