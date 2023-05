Rusia gana recurso contra la exclusión de su Comité Paralímpico por la guerra

La corte anuló por un "tecnicismo" la decisión del IPC de suspender en noviembre pasado al Comité Paralímpico Ruso (CPR).

En particular, explicó que la acusación de violar la tregua olímpica no es válida, ya que esa no es una obligación jurídica para los países firmantes.

"Involucrar a los paralímpicos en asuntos políticos entre Estados es algo bajo e indigno para el movimiento olímpico. El deporte es su vida", dijo Oleg Matitsin, ministro de Deportes ruso.