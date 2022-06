Ruby Gardenia, el ícono de la comunidad LGBT en la lucha libre mexicana

ABRE PUERTAS

Para Fernando una de las decisiones más importantes en este camino fue definir a su personaje el cual, dice, tenía que ser acorde a su personalidad.

“Me dije, tú eres homosexual, para ti un personaje de los exóticos es ideal”, señala, pues en ese momento los luchadores gais iban ganando aceptación gracias a la la empresa Triple A, una de las más importantes en ese deporte-espectáculo en México.

Anteriormente los luchadores considerados 'exóticos' eran hombres heterosexuales que representaban a personajes, pero en los años 80 luchadores como Rudy Reyna, Pimpinela y May Flowers, algunos abiertamente homosexuales, “se abrió la pauta para que nosotros entráramos”, recordó.

Aunque reconoció que en un principio en la televisión no se permitían los personajes tan vistosos.

“No permitían lo amanerado de los personajes y gracias a ellas cambió, ahora me toca a mí hacer y trabajar, por los que vienen atrás, que sigan teniendo estas puertas abiertas para que se desenvuelvan y no exista más represión, ni homofobia en los luchadores exóticos”, dice.

OPORTUNIDAD DE EMPODERARSE

Fernando, quien es licenciado en pedagogía e intérprete de lengua de señas, reconoce que su personaje lo llevó a empoderarse también a nivel personal.

“Fernando es una persona muy seria, pero con los años me fui empoderando y esa fuerza me la fue dando Ruby Gardenia (...) no me da miedo salir y decir este soy yo, el que está detrás de ese maquillaje que también me permite enfrentarme al público”, detalla.

Además, señala que como deportista y figura pública una responsabilidad “luchar por la visibilización, luchar por que se haga lo más correcto ante una sociedad que es hipócrita”, insiste.

A Fernando le resulta curioso que la creencia sea que la lucha libre es “para cabrones”, pues él tuvo que aguantar las golpizas tanto dentro como afuera del ring debido a su orientación sexual.

Sin embargo, eso le ayudó a forjar un carácter, lo que ahora transmite a las nuevas generaciones.