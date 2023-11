“Todos estamos orando por ‘Lucho’”: Roger Martínez

Al hombre del Liverpool le secuestraron a su padre, Luis Manuel Díaz, el pasado sábado en Barrancas La Guajira, de donde es él. Si bien a su progenitor lo raptaron con su madre, Cilenis Marulanda, esta fue dejada en libertad ese mismo día.

No obstante, las horas han pasado y a su padre todavía no lo han podido encontrar. Personal de la Policía y el Ejercito lo buscan por cielo y tierra desde el sábado anterior, pero hasta ahora no ha habido un nuevo avance con este caso.

Uno de los que se unió a los múltiples mensajes de apoyo para el futbolista fue el delantero cartagenero Roger Martínez, quien ha compartido con él en la selección Colombia.

“Son cosas que le dan tristeza a uno. Yo nunca había visto algo de esa magnitud. Capaz que años atrás alguna vez habría pasado. Yo creo que todo el país está con él y esperamos que el papá se encuentre bien”, señaló en conversación con TyC Sports.