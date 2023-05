Rodallega denuncia comentarios racistas en parido de Copa Sudamericanana

“Podemos discutir, pelear y ser expulsados. Es normal. Pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza, en vez de rabia, me da tristeza”, dijo.

El delantero también se refirió al partido que su equipo perdió en el último minuto tras un gol del equipo argentino de Franco Ramón Torres.

"No me duele que hayamos perdido, porque se puede perder a último minuto. Allá en Bogotá ganamos en el último minuto, y ellos se van hoy con esa fortuna… Pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien, los respetamos, y ellos no nos respetaron hoy, y eso me deja triste”, indicó.