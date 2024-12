Si hay un jugador que se puede salvar luego de la dura derrota 1-0 de Junior ante América, es Yimmi Chará. El caleño fue el mejor jugador del equipo y siempre intentó generar peligro.

Leer también: América 1, Junior 0: demasiada incapacidad

Pese a su rendimiento, el club rojiblanco terminó cayendo y quedó eliminado en los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

“Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, estábamos pensando en nuestro partido. Debíamos hacer lo nuestro y luego pensar en que se diera el resultado allá. Tolima ha metido y luchado, también es merecido que llegue a la final. En el primer tiempo debíamos haber llegado más al arco. Tuvimos la posesión del balón, nos faltó finalizar más. El gol de ellos fue rápido. El equipo sintió eso. Hicimos un gran segundo tiempo, pero no pudimos concretar”, manifestó en rueda de prensa.

El futbolista aseguró que les faltó meter los goles en las ocasiones claras que tuvieron en el juego.

“Faltó meterla. En el segundo tiempo creamos muchas opciones de gol que, si las aprovechamos, el partido hubiese sido diferente. Los cuadrangulares son así, muy apretados. No hubo una gran diferencia, a excepción del partido de Once Caldas. Todos los juegos fueron apretados. Nosotros en casa, si tenemos un mejor resultado ante Once Caldas, la historia hubiese sido diferente. Es más oportuno hablar de lo que hicimos hoy y en el segundo tiempo hicimos un gran partido. El primer tiempo pudo haber sido mejor. Nos vamos con el sinsabor, tuvimos las opciones y no las hicimos”, afirmó.

Leer más: “El tiempo me ha dado la razón con Santiago Mele”: Sebastián Viera

Por último, Yimmi Chará habló de lo que viene para el equipo y comentó que será importante competir bien en la Copa Sudamericana.

“Ya queda replantear. Mirar el inicio de la próxima temporada. Ver lo que tiene el cuerpo técnico para hacernos crecer más. Desde su llegada hemos crecido. Tenemos la Copa Sudamericana, va a ser importante para el próximo semestre”, concluyó.