Se fue tranquilo. Si bien su equipo alcanzó los tres partidos consecutivos sin anotar al igualar 0-0 contra Once Caldas, este lunes, por la jornada 18 de la Liga-II, el entrenador César Farías ve una mejoría en su Junior. Pese a que dice que fueron por los tres puntos, el juego del equipo lo dejó conforme.

“Vinimos a buscar los tres puntos, no se dio de esa manera. Para nosotros era importante este punto que será más valioso ganando de local. Llevamos cinco partidos que no perdemos, tres en los que no recibimos goles. Es cierto que se nos ha mojado la pólvora, pero no ha sido por falta de producción, eso va a llegar. En líneas generales el equipo va en crecimiento, en una posición ascendente y nos lleva con mucha fuerza para el jueves y enfrentar con el mayor foco el partido ante Cali”, declaró en rueda de prensa.

“Previo a estos partidos de sequía habíamos hecho de a tres goles. La sequía no ha sido porque no hemos generado, si no generáramos estaría preocupado. El jueves seguramente tendremos la posibilidad de marcar y lograr la clasificación. El equipo creció en la pelota detenida, ya no comete penales. Nosotros defendemos bien y no recibimos tarjetas porque nos dedicamos a jugar y nos defendemos con la pelota. Estamos todavía en goles a favor muy favorable. A través del buen juego que estamos teniendo vamos a lograr el gol muy fácil. No es una crisis de gol, la intención está, a veces es de ligar un poco más, porque la suerte está del lado de quien la busca”, complementó.

El orientador explicó la razón por la que decidió comenzar el partido sin tener ningún delantero en campo.

“Jugamos un partido intenso ante Millonarios hace pocas horas. Podíamos aguantar la caída si perdíamos, pero el siguiente partido no podemos perder. Uno va pensando siempre en la siguiente jugada. No era un partido para llenar el área y que nos contratacaran, sino para tener la pelota en el pie y hacerle daño al rival. Luego ellos se ordenaron y sintieron que el punto les servía y fue un partido más tranquilo para ambos”, manifestó.

“Somos nosotros mismos. Es la característica de poder jugar en la altura, de poder jugar y atacar con la pelota. El rival fue durísimo, que sabe jugar buen fútbol, que te ataca bien en el cajón del medio. Además de jugar bien al fútbol, es un equipo que pelea las segundas pelotas. Han conseguido un camerino que es bueno. Tienen un especialista como Dayro. No se basa en el rival, se trataba de que no fueran protagonistas y que no hicieran su fútbol”, añadió.

Por último, César Farías expresó que él les da libertad a los jugadores para que se puedan mover por todo el campo.

“Los jugadores tienen libertad para jugar. Yo creo que no hay verdades absolutas, hay que dejarles libertad a los jugadores, que puedan aparecer por dentro, por fuera. Les damos las herramientas para que puedan explotar las características de juego. Nosotros llegamos al arco rival, nos faltó el toque. Llegábamos con superioridad, la que patea Castrillón íbamos 4 contra 3 y se desesperó”, concluyó.