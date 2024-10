Nicolás Zalazar se afianza cada vez más en la titular. El futbolista ha aprovechado la oportunidad que le han dado por las lesiones de Rafa Pérez y Jermein Peña y viene teniendo un buen nivel.

El zaguero, que ha estado jugando al lado de Emanuel Olivera, dice que no pueden bajar la intensidad y que lo que le queda a Junior ahora son puras finales.

“La intensidad siempre tenemos que tenerla en el partido, no solo por tramos. Eso lo hemos venido haciendo esta semana. El profe está buscando esa competitividad interna, sana. Quedan finales, toca de local ahora. Para los que defendemos esta camiseta sabemos que estamos en deuda. Estas seis finales tenemos que ir a ganarlas todas. La clasificación depende de nosotros. Tenemos que ir a ganar todos los partidos”, manifestó en rueda de prensa.

Si bien sabe que está en un buen nivel, el argentino dijo que todavía tiene muchas cosas que mejorar.

“Me tocó esperar, son las reglas del juego. Muchas veces uno está acostumbrado a tener una competitividad en un tiempo más corto. Siempre trabajé desde lo mental. Cuando uno no viene jugando siempre tiene que dar el 100% en los entrenamientos. Muchas veces pasa que te va bien uno, dos o tres partidos y uno siempre trabaja para eso, se defiende sobre la cancha. Tengo mucho por mejorar, no me creo el mejor, tengo un balance. En lo personal siempre veo las cosas en las que fallé. Soy autocrítico”, analizó.

El jugador aseguró que se siente muy bien con Santiago Mele y Emanuel Olivera.

“Más allá que uno pueda tener una relación con Mele y ‘Turro’ uno se va adaptando rápido. Con Emanuel hablamos el mismo lenguaje, si tenemos que insultar lo hacemos. Con cualquier compañero se adapta rápido por el día a día que tenemos en el club”, apuntó.

El zaguero habló del partido ante Deportivo Pereira, del próximo domingo, a las 5:45 p.m., y señaló que tienen que hacer un juego parecido al que hicieron contra el Medellín por la Copa Colombia.

“Nosotros sabemos que tenemos que estar cerca del juego que hicimos ante el DIM. Trabajamos sobre el ritmo de juego acá de local, porque a los rivales les molesta el calor y tenemos que aprovechar eso. El profesor hace énfasis siempre en nuestra intensidad, más allá del rival que tengamos. Wálmer (Pacheco) es un jugador intenso, que siempre se brinda al 100%. Tiene una gran clase, lo tendremos de rival y sabemos lo que puede dar cuando pasa al ataque”, señaló.

Por último, Nicolás Zalazar explicó que todavía nadie del club se ha acercado

“Yo estoy muy agradecido con el club, porque contó conmigo para este año. No me han contactado todavía nadie, yo como persona le doy la prioridad al club que me abre las puertas de trabajo. No depende de mí solo. Con el tiempo se verá”.