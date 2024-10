César Farías no hace cuentas. El entrenador asegura que va partido a partido en la misión de lograr la clasificación con Junior a los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Si bien sabe que el margen de error cada vez es menor, dejó en claro que los partidos que le quedan al equipo como local son la clave para sacar el tiquete a la siguiente fase del certamen, comenzando por el que tendrán este domingo ante el Pereira, a las 5:45 p.m., en el estadio Metropolitano.

“Tenemos que concentrarnos traemos en el partido ante Pereira. La clasificación está de local. Nuestro deber es pensar en el aquí y ahora. El foco está entero en el Pereira. Los muchachos que estaban aptos están bien, con normalidad. Hemos tenido una buena semana de trabajo. Nunca doy la titular, solo a los jugadores. Todo ha sido con normalidad. Hemos trabajado en profundidad, en aspectos de presión”, manifestó este viernes en rueda de prensa.

El DT dijo que esta semana larga de trabajo ha sido muy provechosa y que ve frescos a los futbolistas para el compromiso.

“Trabajamos en cómo vamos a presionar al hombre, el espacio. Para reducir tienes que ordenar y para eso tiene que dar la orden del que viene de atrás. Los muchachos están muy animados en tratar de hacer un partido como el que hicimos ante el DIM. Lo más importante es el funcionamiento. El que le toque va a estar con ganas, están frescos todos y van a dar lo mejor”, apuntó.

Sobre la presencia de Jhon Char, directivo del equipo, en la práctica de este viernes dijo: “Jhon siempre viene a las prácticas. Es común que yo me reúna con Antonio, Arturo, con don Fuad, es normal. Siempre existe una buena comunicación.

El técnico volvió a dejar en claro que no se va a casar con ningún esquema táctico y que siempre estará cambiando dependiendo del rival.

“Hemos jugado 4-2-3-1 que es lo que el equipo más ha jugado en el último tiempo. Intentamos llenar el espacio con ciertas sorpresas, con rompimiento de líneas que nos permitan atacar al rival. Barranquilla es una plaza sumamente difícil y hay que atacar distinto”, señaló.

“Hay que tener un pensamiento abierto. A la final el futbol no es una ciencia, se necesita de la flexibilidad. Ya vamos llegando a más de 40 sesiones de trabajo y estamos entusiasmados con lo venimos viendo. Vamos a jugar un partido importante en las aspiraciones que tenemos de clasificar”, complementó.

El orientador habló acerca de Edwin Herrera, Yairo Moreno y Yéferson Moreno, quien salió antes que finalizara la práctica por un problema físico.

“Herrera está cerca de volver a trabajar con el grupo. A Yairo le falta todavía un poco más. En la Liga colombiana se convocan 18 nada más. Cuando me preguntan por uno es como si otro que estuviera adentro no estuviera haciendo bien las cosas. Yéferson no tiene lesión, solo que se le inflamó algo, pero va a llegar al partido sin problemas. La defensa cada vez la veo más conectada. Sabemos que todos están en la capacidad de hacer un gran partido el domingo”, explicó.

El venezolano defendió la parte defensiva de su equipo y argumentó que hay que tener en cuenta que solo llevan pocos partidos jugando juntos.

“Esta defensa tiene cuatro partidos. Zalazar no jugaba, Navia es debutante, Moreno jugó poquito. El único que jugaba era Olivera y se perdió dos partidos. Vélez tampoco venía jugando de titular. El equipo no ha sido crítico en defensa, pero tiene que aprender a mantener el cero, porque con el cero ya sabes que te puedes llevar un punto. Veo bien al equipo. La semana de trabaja ha sido buena. Los veo decididos. Los invito a que vayan a apoyar a Junior, porque los muchachos van a hacer todo para ganar los tres puntos”, comentó.

El estratega manifestó que siguen trabajando en no hacer penales evitables en los juegos.

“Todos los penales son evitables. Buscamos que nuestro equipo juegue sin faltas. Preparamos al equipo para jugar muchos minutos, no pocos. Nos preocupa la concentración, pero ya lo veníamos trabajando desde antes”, puntualizó.

Sobre la actualidad de José Enamorado expresó: “El fútbol es amplio de pensamiento. Agustín Julio tenía a Enamorado en Santa Fe y dijo que su mejor rendimiento es detrás del nueve. Aquí se tenía a Caicedo, que fue determinante en el título. Si se empieza a estar un rato por cada banda será mejor. Hay que ver que solo puedo llevar 18 jugadores. El talento de Enamorado todos lo conocemos. El partido anterior lo queríamos llevar de cierre para que nos ayudara. A mí me llena muchísimo el ojo José (Enamorado), no solo de ahora, sino desde cuando lo vi en Santa Fe. Las cosas no han salido en el nivel de lo que él ha generado hace poco. Trabajamos para que vuelva a ese nivel”.

El DT habló acerca de Wílmar Roldán, quien será el árbitro del partido en el ‘Metro’.

“No hay hablo de los árbitros. A Wílmar lo respeto, lo admiro. Lo conocí en 2009 y ahora ver la trayectoria que ha tenido, es el mejor árbitro de Sudamérica. Las últimas veces que me pitó no me fue tan bien (risas). Nos expulsó a dos jugadores. Yo sé que tiene la capacidad de dejar todo eso atrás. Pido que no tenga decisiones de gremio, que sea él. Que gane el futbol. Si Pereira y nosotros jugamos, el fútbol será protagonista y no se hablará de Roldán. Si podemos jugar más y no cortar tanto el juego, será mejor”, señaló.

Por último, César Farías dijo que busca un equipo en el que todos los jugadores sean versátiles.

“Si estás atrás no puedes elaborar directo. Hay que aprovechar cuando tienes el espacio abierto. Venimos trabajando las distintas facetas del juego. Hemos defendido alto y defiéndenos lejos del arco. Hay otros partidos que no hemos jugado bien, pero que hemos tenido el 65% de la posesión, lo que quiere decir que nos hemos defendido con la pelota. Hay que trabajar mucho sobre las reanudaciones de juego, los tiros libres, de esquina, todo. Cuando uno cuida los pequeños detalles va encontrando a un equipo ganador. El primer atacante es el arquero y nuestro primero defensor es el delantero. Queremos jugadores integrales, versátiles, que ataquen y defiendan”, concluyó.