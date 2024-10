El capitán vuelve y hace el pedido que tanto anhela. Sebastián Viera quiere ver el estadio Metropolitano lleno y que la afición del Junior demuestre que es una de las más poderosas del país. Después del valioso triunfo en Ibagué ante el Tolima, el cancerbero uruguayo cree que no hay motivos para no asistir en masa al coloso de la Ciudadela 20 de Julio.

'Si la gente no llena el estadio el domingo no sé qué más tenemos que hacer. No hay excusas para no asistir al Metropolitano. Hay que ir al estadio y Barranquilla tiene que demostrar la gran plaza que es', sostuvo el charrúa al finalizar el encuentro ante los pijaos.

Viera estuvo inmenso en el arco. Se puso la capa de Superman y voló de palo a palo. Todo lo que le dispararon lo detuvo y cuando no lo hizo los postes lo ayudaron. Viera reconoció que el partido ha sido uno de esos en donde más lo han exigido, pero respondió con argumentos. 'Es uno de los partido en donde más me han llegado, pero hice un trabajo muy bueno. La defensa también hizo una gran labor y eso hay que rescatarlo', agregó.

Viera no se siente ganador, recordó lo que pasó en la Sudamericana y espera que se haya aprendido de eso. 'No está todo dicho. Ellos ya nos dejaron afuera en casa y eso nos debe dejar una enseñanza', concluyó.