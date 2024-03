Rifirrafe entre un periodista y César Farías, técnico del América

Junior y Nacional no son los únicos grandes en crisis de resultados. América de Cali, con la dirección técnica de César Farías tras la salida de Lucas González, no se ha reencontrado con la ruta del triunfo y ya contabiliza seis jornadas sin ganar.

Lea: El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso gana y aumenta su ventaja en Alemania

Por eso entre la afición y parte de la prensa han arreciado las críticas para los escarlatas, especialmente contra el entrenador venezolano, que ya ha tenido algunos desacuerdos y roces con miembros de la prensa.

El más reciente capítulo de diferencias entre Farías y un periodista se presentó tras la derrota 2-0 de los ‘Diablos Rojos’ frente al Deportivo Pereira, el sábado en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda.

Al timonel americano no le agradó la forma en que lo tuteó y le preguntó el periodista Andrés Vasco, der ‘Unidad y Casa Escarlata’.

Lea: Athletico Paranaense despide al colombiano Juan Carlos Osorio

“¿Hasta cuándo debe esperar el hincha para que el equipo juegue a algo y gane?”- interrogó Vasco.

“Disculpe, ¿cómo que juegue a algo?- le preguntó Farías al reportero.

“Sí, señor, esa es la pregunta- se mantuvo Vasco.

“Bueno, le estoy preguntando a usted también, ¿cómo así? Porque yo acabo de dar una explicación muy diferente”, expresó Farías.

Lea: El Derbi de Manchester es del City de Guardiola

“Tú llegas y pones...”. Empezaba a decir el periodista cuando Farías lo interrumpió dicéndole: “Yo lo trato a usted de usted. Yo no sé si usted está hablando con rabia hacia mí o qué”.

“¿Cómo prescindo yo de cinco extremos, cierto, que son extremos ofensivos, y pongo en una nómina cinco volantes de recuperación cuando necesitamos ganar? Tenemos en este momento 27 puntos con usted, de los cuales hemos hecho solo nueve puntos. Pero espero que me responda profesionalmente, porque ese es su trabajo”, manifestó Vasco.

Y el DT volvió a la carga: “Estoy respondiendo. Si estamos con rabia, no puedo hablar contigo. O sea, si te tranquilizas, hablamos y dialogamos. Yo te estoy dialogando bien. Tú me estás increpando como si yo fuese un enemigo tuyo. Puedo sacar los resultados o no…”

“Es una pregunta”, dijo el periodista.

Lea: Yerry Mina se luce en el triunfo del Cagliari ante Empoli en la Serie A

“No, es la forma como habla. Y yo no me voy a dejar caer en provocación. O sea, yo te quiero preguntar igual a ti. Te estoy preguntando, te estoy diciendo. ¿No hemos utilizado a esos jugadores que dices tú? Hoy no los utilizamos. ¿En los partidos anteriores? Ese es tu concepto futbolístico. Yo no puedo pelear. Estamos hablando del partido de hoy. Yo no puedo pelear en contra tuya. O sea, acá se ha utilizado todo. Hay algunos que se han lesionado, que no hemos podido tener. Hicimos un buen partido en el anterior. Tratamos de darle continuidad. Zapata estaba tocado. Lo tuvimos que utilizar porque, bueno, ya no... sino, de emergencia. Y jugamos diferente. Nosotros lo vemos diferente a lo que tú estás diciendo. Si tú crees que la solución son los extremos, está muy bien, es respetable totalmente”, comentó Farías.

“Ahora, cuando jugaron los extremos, no sucedió eso que estás diciendo tú. Con esa autoridad que usted habla, y con esa rabia que usted habla, no se pone a analizar el contexto completo. Pero acá nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué quiere decir? Que porque se jugó sin punteros, como estás diciendo tú, no jugamos a ganar. ¿Pero cómo no jugamos a ganar cuando ves hoy la cantidad de situaciones que buscamos y no las pudimos meter? Fuimos por todos lados. Yo lo veo diferente, lo respeto, pero no lo comparto. Por eso te hago la pregunta tranquilamente, porque creo que si estamos serenos, podemos conversar mejor y yo te puedo responder mejor”, agregó.

Lea: Portilla y Borja marcan y Talleres y River empatan en la Copa de la Liga

Farías continuó hablando y recalcando que el comunicador no debe llegar a la rueda de prensa sobresaltado por la emoción de un resultado.

“Si tú transmites esa rabia y en algún momento yo me tengo que descolocar y discutir contigo, entonces el grosero soy yo, porque, ¿sabes qué pasa?, después las preguntas tuyas no aparecen, aparece la respuesta del que está enojado de este lado. Y yo hoy no me voy a enojar. Ahora, contra los resultados que está diciendo, no tenemos ningún argumento, porque los resultados… hay que ganar para poder hablar de los resultados. Ahora, me hablas del juego, sí difiero contigo totalmente”, redondeó el técnico extranjero.

“Listo, profe, gracias”, aceptó el comunicador.

Lea: LeBron James sigue haciendo historia y alcanza los 40.000 puntos en la NBA

“No hay de qué”, puntualizó.

En respuestas posteriores a otras preguntas, Farías lanzó indirectas a Vasco y su forma de preguntar. Y también a otras críticas que ha recibido por la manera en que encara las ruedas de prensa.

“Por eso difiero con educación de lo que dice tu colega y trato de preguntarle para tratar de ser una persona correcta y respetuosa, yo no hablé con altanería, ni tampoco, alguno por ahí dijo el otro día que andaba con una prepotencia. No, yo trato de responderles las preguntas dentro de un contexto que no es fácil para nosotros, nadie quiere perder”.

Lea: ‘Chicho’ Arango y Carlos Gómez se dan un festín bajo la nieve en la MLS