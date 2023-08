Remco Evenepoel gana la etapa, se cae y asume el liderato de la Vuelta

El belga tiró de orgullo. La victoria era un reto personal. Y el campeón del Mundo 2022 esprintó con fuerza antes que sus rivales para imponerse en la cima andorrana. Era la tercera victoria en la Vuelta, y la número 48 en su palmarés.

Sobre su caída, lanzó un mensaje tranquilizador. “Había poco espacio y me caí, pero no tengo nada especial, nada grave, solo alguna brecha. No estaba planificado ponerme hoy (lunes) el maillot rojo, pero si hay oportunidad de ello, sería absurdo no aprovecharlo”. Dicho y hecho.

Este martes la cuarta etapa saldrá de Andorra la Vella y llegará a Tarragona después de 184,6 km de recorrido. Desde la montaña a la costa con dos únicas dificultades de tercera categoría, el Alto de Belltall (9,3 km al 3,7) y le Coll de Lilla (5,2 km 4,9). Un día para las fugas y aventureros que quieran optar a la victoria.