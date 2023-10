Los inicios de Santiago Mele: de Uruguay a Barranquilla

La llegada de Mele a Junior alimenta aún más el legado de guardametas charrúas que arriban al país para ponerse la piel del conjunto barranquillero. Antes del montevideano de 25 años de edad, que hace parte de la selección celeste y que procede de Unión de Santa Fe, equipo argentino en el cual estaba cedido a préstamo por Plaza Colonia, estuvieron muchos otros que hicieron historia en el club.

El primer cancerbero uruguayo en desembarcar en Barranquilla fue Mario Thull, por allá en 1968. Después arribó Lorenzo Carrabs, quien arribó en 1978 y que ha estado muy ligado a la carrera del propio Mele, quien ha expresado que este lo ha entrenado desde que era niño.

“(Lorenzo) Carrabs me dijo que no dudara, que viniera, fue textual lo que me dijo. Hablé con él, lo conozco desde los 13 años, me entrenó en la etapa formativa y me habló maravillas de la ciudad”, apuntó Mele en diálogo con esta casa editorial.