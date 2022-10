Proyecto buscaría transmitir “gratis” algunos partidos de fútbol colombiano

Además, este agregó que los recursos para financiar las transmisiones saldrían de los mismos recursos utilizados para hacer programas de televisión nacional. Recordemos que el acuerdo entre Win Sports y la Dimayor para la emisión de los partidos, tiene también la finalidad de recaudar ingresos extra para los equipos.

No obstante, Cuello aclaró que su proyecto no busca ser un golpe directo para el canal deportivo: “Nadie dice que tiene que regalar su trabajo. Entendemos que es un acuerdo comercial y no nos metemos con eso. El Gobierno no solamente puede echar mano del fondo sino que también hay canales privados que pueden participar con recursos propios para financiar una parte de la transmisión”, aseguró.