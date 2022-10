Prohíben entrada de barras de Junior a final de la Copa Colombia

Así lo determinó la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá.

“La Comisión local decidió que no habrá ingreso de la barra visitante. Los hinchas de Junior que vayan individualmente, puede entrar, pero sin prendas alusivas al equipo. No hay tribuna ni zona específica para fanáticos visitantes. No pueden agruparse”, aclaró César Ardila, jefe de comunicaciones de Millonarios, en diálogo con EL HERALDO.