La razón del gesto de Messi contra Van Gaal

Cuando Leo marcó desde el punto penal el gol que le daba a la ‘Albiceleste’ la ventaja de 2-0, fue al frente del banco de Países Bajos y se llevó las manos a las orejas para hacer el gesto de 'Topo Gigio', que simula las orejas grandes del personaje animado, un ratón.

El gesto, desafiante y controvertido, es bastante conocido por los argentinos, pues lo popularizó el ex futbolista Juan Román Riquelme. Y por ahí va la historia.

Van Gaal dirigió a Riquelme en su paso por el Barcelona pero fue un duro crítico del juego del argentino, asegurando no estaba en buena forma física y que mientras su equipo no tenía el balón “era uno menos”, razón por la cual no le daba minutos de juego.

Messi después del encuentro, que terminó clasificando a Argentina a la semifinal del Mundial, explicó que “Estaba con bronca por el prepartido porque un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y la batalla que tiene a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falte al respeto como faltó al respeto... Creo que no tenía por qué tenía que ser así. No tiene sentido y sentí que había faltado al respeto a la selección argentina”.