“Por favor, evitemos la violencia”: Sebastián Viera

“No leo, no escucho, no como de eso, ni de redes sociales ni nada. Yo ya sé lo que me escriben cuando ganamos, cuando perdemos, cuando uno está bien y cuando uno anda mal. Queda es trabajar. Acá siempre tenemos presión y más en este momento. Los jugadores que hay son grandes y sabemos manejarla. Estamos en el momento que estamos, lo aceptamos y tratamos de superarlo”, declaró en aquella ocasión en respuesta a los cuestionamientos.