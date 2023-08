Polémica por video de Jorge Vilda tocando indebidamente a jugadora

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y, a través de un en vivo, la jugadora Hermoso aseguró que no le gustó el beso que recibió por parte del presidente y, sin dar mucho detalle sobre el acto, mencionó que no podía hacer nada al respecto.

“No me ha gustado, pero, ¿y qué hago yo? Mírame”, dijo entre risas la jugadora.

Algunos usuarios en redes sociales demandan que el polémico acto de Rubiales tenga consecuencias debido a que, según la reacción de la jugadora, este lo hizo sin su consentimiento.

Finalmente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califico de "insuficientes" las disculpas que ha ofrecido el presiente de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, Luis Rubiales, y ha puntualizado que "tiene que dar" más "pasos" para aclarar un comportamiento que ha calificado de "inaceptable".

"Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable, que las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso no son adecuadas, tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos", ha destacado Sánchez sobre el beso que Rubiales le dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas en Sídney tras ganar el mundial de fútbol femenino.