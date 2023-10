Polémica por gol de Luis Díaz anulado por el VAR: árbitros fueron suspendidos

El gol anulado a Luis Díaz hubiera significado el 1-0 del Liverpool sobre el Tottenham, por tal motivo, el equipo se pronunció a través de un comunidad para hablar de la situación.

“Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y, por lo tanto, no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un ‘fallo humano’ y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia”, expresó el Liverpool documento.